Tentoonstelling "Bond in Motion" in Brussel toont 50 originele voertuigen uit James Bond-films

“De tentoonstelling zag het licht in het National Motor Museum van Beaulieu in Engeland. Dat was in 2012 ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de geheim agent”, zegt woordvoerder Christophe Weerts. “Het is de eerste keer dat deze tentoonstelling op het continent plaatsvindt. De grootte van de tentoonstelling is wel een primeur voor Brussel.”

Bond in Motion is meer dan een tentoonstelling, er zijn ook fragmenten en sets uit de films te zien waardoor het lijkt of je echt in een actiefilm bent terecht gekomen. “Het grootste voertuig is een metrovoertuig uit de film Skyfall. Op het einde van de film is er een explosie in The Tube, de ondergrondse metro in Londen. Het is de eerste keer dat dit metrotoestel te zien zal zijn. We zijn dan ook bijzonder fier dat we dat in Brussel kunnen tentoonstellen", aldus Weerts.