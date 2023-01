Stijging wapenhandel in Brussel: "Doet ons stilstaan bij de schietpartijen in onze hoofdstad"

Volgens de cijfers gebeurde in Brussel in 2020 meer import, export en transit van illegale wapens dan in 2015. In 2020 stelde de politie 345 inbreuken voor verboden wapenbezit vast. Daarbovenop komen ook 53 gevallen van illegale wapendracht of -transport. Er werden ook 679 gewapende overvallen gepleegd, een daling van 35 procent tegenover zeven jaar geleden. "Dat blijven onrustwekkende cijfers", zegt Debaets. "Het hoge cijfer doet ons extra stilstaan bij de vele schietpartijen in onze straten. Het is niet goed voor het imago van en de veiligheid in onze hoofdstad."