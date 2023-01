Burgemeester van Kortenberg wil sluipverkeer tussen Brussel en Leuven aanpakken

“Ik ben ervan overtuigd dat we er iets aan moeten doen, maar het is bijzonder moeilijk om dat als gemeente alleen te doen", stelt Thienpont. "Een buurgemeente van Kortenberg heeft bijvoorbeeld een proefopstelling gedaan om sluipverkeer tegen te gaan waardoor er minder verbindingen zijn tussen Everberg en Tervuren. Dat brengt onmiddellijk veel verkeersoverlast in onze gemeente. Je merkt dat als je als gemeente afzonderlijk iets doet, dat dat wel impact heeft op de buurgemeenten, en dat wil ik juist niet.”