Chocoladebedrijf uit Veurne dan toch voor de rechter voor dodelijk arbeidsongeval met 18-jarige jongen

Het arbeidsongeval gebeurde in mei vorig jaar. De jongen van 18 was als stagiair aan de slag in het chocoladebedrijf Baronie in de industriezone in Veurne. Hij had de opdracht gekregen om werken uit te voeren in een elektriciteitscabine, maar raakte geëlektrocuteerd. De ambulance en MUG-dienst kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

Het arbeidsauditoriaat startte een onderzoek in het bedrijf om uit te zoeken of alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd en of het wel een klusje was voor een stagiair. Dat onderzoek is na anderhalf jaar afgerond met als gevolg dat het bedrijf voor de rechter moet komen.