De eerste volledige oorlogswinter in Oekraïne: een vijand en een bondgenoot

Het Russische opperbevel zet wel nog veel krachten in om Bachmoet te veroveren. De artillerieslag rond die stad is intussen uitgemond in een bloedige strijd zonder dat er veel vooruitgang wordt geboekt. De modderige loopgraven roepen vaak herinneringen op aan de Eerste Wereldoorlog. Veel nut heeft een verovering van het intussen grotendeels stukgeschoten Bachmoet niet voor de Russen. Maar het zou opperbevelhebber Soerovikin wel een trofee in handen geven na de smadelijke terugtrekking van de rechteroever van de Dnjepr in de regio Cherson. Rusland moest toen de hoofdstad opgeven van een regio die het enkele weken daarvoor nog officieel had geannexeerd.

Hoe langer de oorlog duurt, hoe minder populair die ook wordt in Rusland. Een geheime peiling van het Kremlin, die enkele dagen geleden uitlekte, toont aan dat nu een meerderheid van de Russen voorstander is van onderhandelingen met Oekraïne, terwijl maar een kwart wil dat de oorlog verder gaat. Een paar maanden geleden waren die cijfers nog helemaal omgekeerd. Ook het betrouwbare Levada Center peilde in november dat een kleine meerderheid van de Russen nu onderhandelingen wil.