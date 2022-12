De vijf boeken van de week: Dirk De Wachter zoekt troost in zijn strijd tegen kanker en Wim Willaert zweeft tussen de wolken 

De man die zoveel mensen troost bood, had plots zelf troost nodig. In zijn boek vertelt hij over de schoonheid van kunst, de filosofie en bovenal: de ander. "Ik heb aan den lijve ondervonden wat ik al jaren beweer”.

Hij kwam terecht in de wereld van de zieke mensen. Hij kon, tot zijn eigen verbazing, zijn werk gemakkelijk loslaten om patiënt te zijn. In het boek prijst hij onze goede sociale zekerheid, maar dat is niet voldoende: “Iemand moet u aankijken en vragen: hoe is het met u?”, vertelt hij in "De afspraak". Dat is waar hij al jaren over schrijft. "We moeten structuren hebben om de maatschappij leefbaar te houden maar ze moeten bevleest worden door mensen die in authentieke interactie iets voor elkaar betekenen." Hij heeft ontdekt wat voor een fantastische geneeskunde wij hier hebben en ondervonden hoe belangrijk een goede verpleegkunde is "die bij u komt en uw hand vastneemt en vraagt hoe je geslapen hebt. Dat brengt de menselijkheid terug." Hij heeft het beschreven als arts en heeft het nu fysiek ondervonden als patiënt.