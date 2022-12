Democraat Raphael Warnock uit Georgia behoudt zetel in Senaat, meerderheid voor Democraten is "nu iets comfortabeler"

"Hershel Walker gaf al een toespraak om zijn nederlaag toe te geven en die duurde amper 2 à 3 minuten", aldus Soenens. "Hij zei iets opmerkelijks: we moeten geloven in wat de verkiezingsfunctionarissen zeggen, we moeten geloven in de grondwet, never give up (geef nooit op), zei hij. Het was bijna een soort vingerwijzing naar zijn grote mentor, ex-president Donald Trump, die hem in die verkiezing getrokken heeft. Walker is verhuisd van Texas naar Georgia op zijn vraag. Hij zei geen woord over Donald Trump in zijn verliestoespraak. Het is een teken aan de wand dat Trump minder en minder vermeld wordt. Voor Trump is het andermaal een nederlaag nu een van zijn zelf gekozen kandidaten de zetel niet heeft binnengehaald."