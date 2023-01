Dierenkliniek Causus uit Oudenburg valt in de prijzen: "Door gebruik van nieuwe operatiefiche maken we minder fouten"

"Voor we beginnen met snijden in de operatiezaal, gaan we nog wat zaken overlopen met de anesthesisten en chirurgen, zodat iedereen op dezelfde lijn zit en dat een fout van een persoon vermeden kan worden. Is het bloedonderzoek goed? Wordt er bloedverlies verwacht? Na de operatie checken we of alles goed verlopen is en of er niets achtergebleven is in het dier. Pas dan gaan we naar de recoveryruimte."