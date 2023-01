Elektrische deelfietsen van Donkey Republic zitten voortaan in 32 Antwerpse en Oost-Vlaamse gemeenten

Volgens Kennis is het de eerste keer in Europa dat er op zo'n grote schaal een deelfietsensysteem wordt uitgerold, ook in de landelijke gebieden. "Dat wordt een uitdaging. Het is afwachten of ze die deelfietsen overal gaan gebruiken. Nu kregen we wel in Antwerpen vanuit buurgemeenten al veel vragen om het velo-systeem uit te breiden. In die zin ben ik ervan overtuigd dat er veel geïnteresseerden zijn om die fietsen op te stappen."