Leidt het conflict in Oekraïne tot de Derde Wereldoorlog? Rudi Vranckx zoekt antwoorden in nieuw boek: "Deze oorlog gooide me terug in de tijd"

"Het begin van deze oorlog gooide mij terug in de tijd: mijn eerste oorlog in Roemenië, meer dan dertig jaar geleden, tijdens de Roemeense revolutie in 1989. Daar deed het me soms wel aan denken, want ook daar was de gruwel groot, net zoals in Irak en Syrië. Het verschil vandaag is dat deze oorlog zich in onze achtertuin afspeelt. Het is daar alsof je in je eigen stad loopt, alles is zo herkenbaar. De vluchtelingen staan bovendien onmiddellijk bij ons, zo dichtbij is het. Wie had er overigens gedacht dat we nog een grootschalige oorlog als deze in Europa zouden meemaken?"