Eerste openbare executie sinds taliban opnieuw aan de macht zijn in Afghanistan

De executie werd uitgevoerd in de Afghaanse provincie Farah. De man die publiekelijk werd terechtgesteld, heeft volgens de taliban in 2017 een andere man doodgestoken, dat zei talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid. De man zou de moord hebben bekend.



De executie werd uitgevoerd door de vader van het doodgestoken slachtoffer. Volgens de woordvoerder schoot hij drie keer op de beschuldigde. "De zaak werd onderzocht door drie rechtbanken en goedgekeurd door de hoogste spirituele leider van de taliban, die in de zuidelijke provincie Kandahar woont", zei Mujahid voorts.



Tientallen hoge functionarissen van de talibanregering woonden de executie bij, klonk het nog. Zo was onder meer waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani aanwezig, waarnemend vicepremier Abdul Ghani Baradar, evenals de opperrechter van het land, de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken en de waarnemend minister van Onderwijs.