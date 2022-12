Kledingzaak in Mol versiert kerstetalage met 1,5 ton erwten: "Peas on earth is onze vredesboodschap"

De in totaal anderhalve ton erwten vormt nu een decor tussen de etalagepoppen. "Ze staan tot 70 centimeter diep in de erwten. Na de kerstperiode gaan we de erwten schenken aan een goed doel Er zal geen voedsel verspild worden", stelt Daniels criticasters gerust. Tijdens de shoppingweekends van 10, 11, 17, 18, 24 en 31 december trakteert de winkel voorbijgangers ook op een gratis tasje erwtensoep.

Het is niet de eerste keer dat de kledingzaak voor een opvallende kerstetalage kiest. Zo crashte er al eens een kerstman met zijn wagen in de etalage of kwamen er reuzegrote rendieren en een opgezette ijsbeer op bezoek.