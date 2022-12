"De acht bergen" van Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen gaat vanavond in première en daarna op wereldreis

In de zomer van 2021 trekken ze samen met de filmploeg naar Valle d’Aosta, in de Noord-Italiaanse Alpen, om aan de opnames te beginnen. Hun zoontje van drie, Rufus, is er ook bij. En ook Paolo Cognetti is in de buurt, want hij woont daar in de zomer. De schrijver geeft hen af en toe wat raad, maar bemoeit zich verder niet te veel met de opnames. Ze zullen er vijf maanden blijven en filmen, soms in barre omstandigheden op grote hoogte. Later zullen ze zeggen dat die periode in de bergen en het maken van de film hun relatie gered heeft. Vandaar die spontane kus van Charlotte, live op televisie, op de prijsuitreiking in Cannes.