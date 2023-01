Geen lijnbussen meer vanaf 1 januari in centrum van Waregem

De stad Waregem heeft in overleg met De Lijn beslist dat er vanaf 1 januari geen lijnbussen meer zullen rijden in het centrum. Dat betekent dat leerlingen uit de scholen in het centrum enkel nog kunnen op- of afstappen aan een halte langs de Ring."Leerlingen gebruiken vanaf dan de haltes in de Noorder- en Westerlaan. Ze kunnen dan via de Zuidboulevard en het Pand naar het centrum wandelen", zegt schepen van mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

Op die manier hoopt de stad Waregem de verkeersveiligheid te verhogen. "De laatste jaren zijn de lijnbussen groter geworden. Om elkaar te kruisen moesten zij uitwijken op voetpaden. De ruime bussen in de smalle centrumstraten zorgden dus voor gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers", vertelt Coene. De kleinere belbussen zullen wel nog in het centrum rijden.