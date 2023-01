Gent zal nu ook in parkeergarages op vervuilende wagens controleren

De stad heeft vijftien vaste camera's, en een mobiele camera. "We wisten op voorhand dat er zogenaamde 'loopholes', of gaten in het systeem zitten. Daarom wilden we ook een scanwagen inzetten die in de straten rond zou rijden op zoek naar wagens in overtreding, maar die bleek te duur. Het is veel goedkoper om de camera's te gebruiken van de parkings", zegt Heyse. Het gaat om negen parkings van de stad binnen de LEZ-zone. Wanneer de camera's operatief zullen zijn, is nog niet duidelijk.