Gents bedrijf FEops is Scale-Up van het jaar: beloning voor technologie die cardiologen helpt bij hartoperaties

"We hadden deze prijs eerlijk gezegd niet verwacht", gaat de CEO verder. "We vonden het al een hele eer om samen met enkele heel indrukwekkende bedrijven genomineerd te zijn. Dat we de prijs dan ook effectief wonnen, is een bekroning voor het hele team."

En het bedrijf is ambitieus, want het wil haar technologie de komende jaren uitrollen naar de rest van de wereld. "Voor Europa en de Verenigde Staten hebben we al een licentie om er om technologie in te zetten. We staan nu echt in de startblokken om er een commercieel succes van te maken."