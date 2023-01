Gratis parkeren over de middag op Grote Markt van Ieper verdwijnt

Na de gemeenteraad stuurde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) een persbericht uit. "De maatregel is het resultaat van een intensieve oefening. De moeilijke tijden vragen een inspanning van iedereen. We blijven verder bouwen op de duidelijke krachtlijnen uit ons bestuursakkoord: een stad waar het goed is om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen", zegt ze in het bericht.