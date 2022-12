"Harry & Meghan" verschijnt morgen op Netflix: dit weten we al over de docuserie

Wordt het een zeemzoet verhaal over hoe de vonk oversprong tussen de Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle? Of een venijnige beschuldiging aan het adres van het Britse koningshuis? Naar alle waarschijnlijkheid is "Harry & Meghan", de docuserie, een combinatie van beiden.

Morgen kan je de reeks bekijken op Netflix, in afwachting daarvan zetten we op een rijtje wat we nu al weten. Hoe is de reeks tot stand gekomen? Waarom verschijnt hij nu pas? En hoe zal het Britse koningshuis reageren?