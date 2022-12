Veiligheidsagenten op luchthaven in Wisconsin ontdekken onder scanner hond in een rugzak

"Haal bij het controlepunt uw huisdier uit uw tas." Het is een ongewone omroep die de Amerikaanse Transport Security Administration (TSA) op Twitter plaatste. De medewerkers aan de röntgenscanners van het Dane County Regional Airport vonden een zeer opvallend object in iemands handbagage. "Een hond is per ongeluk door de röntgenscanner gestuurd."

Over de gezondheid van het arme dier heeft het TSA niets bekend gemaakt. De röntgenstralen zijn volgens het Amerikaanse agentschap voor voedselveiligheid (FDA) alvast niet schadelijk voor mens en dier. De vraag is vooral of de hond genoeg lucht kreeg.

Ook hoe het arme dier in de rugzak is kunnen blijven, is nog niet duidelijk. Mogelijk zit de huisdierentoeslag er voor iets tussen. In Amerika kan die bij sommige luchtvaartmaatschappijen tot 125 dollar oplopen.