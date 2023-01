In deze gemeenten in Vlaams-Brabant mag je nog vuurwerk afschieten: "Gecontroleerd toelaten in plaats van verbieden"

In bijna negen op de tien gemeenten in Vlaams-Brabant mag je geen vuurwerk meer afsteken op oudejaarsavond. Dat blijkt uit cijfers van het nazorg- en onderzoekscentrum voor mensen met brandwonden en littekens Oscare. Veel gemeenten verbieden vuurwerk omdat het gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. In de gemeenten rond de luchthaven van Zaventem mag ook geen vuurwerk afgeschoten worden uit veiligheidsoverwegingen voor de vliegtuigen.

Toch kiezen enkele Vlaams- Brabantse gemeenten ervoor vuurwerk toe te staan. De gemeente Glabbeek is daar een van. Burgemeester Peter Reekmans legt bij Radio2 Vlaams-Brabant uit hoe dat komt: "Ik stel vast dat vuurwerk verbieden geen effect heeft", zegt hij. "Zolang vuurwerk te koop is, zullen mensen vuurwerk afschieten, vindt Reekmans. "En iets wat verboden is, doen mensen zeker graag." Bovendien werken de politiezones op oudjaar met een minimumcapaciteit, zegt hij: "Als er toch een pijl wordt afgeschoten, kan de politie niet op tijd naar die plek rijden."