Ook belastingschalen worden geïndexeerd: iedereen verdient volgend jaar minstens 50 euro per maand meer

De fiscus heeft die herberekening van de belastingschalen net vrijgegeven. En dit jaar is die indexering wel erg fors. "Dat heeft alles te maken met de hoge inflatie van het voorbije jaar: die heeft ook een invloed op de belastingtarieven", legt Andries uit. Hij rekent uit dat de aanpassing van de belastingschijven de nettolonen met minimaal 50 euro per maand doen toenemen. "Op jaarbasis gaat het over minimum 600 euro netto. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dit gemiddeld maar vijf euro per maand of 60 euro per jaar. Vorig jaar ging het om ongeveer een derde of 240 euro per jaar."