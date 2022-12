Japan loopt voor op vlak van aanpak vergrijzing en klimaatverandering: wat kunnen ze ons leren (en wat niet)?

Maar wat opvalt in Japan is dat de 65-plussers, maar ook de 70- en zelfs de 80-plussers niet stil zitten. "Mensen willen hier zolang mogelijk actief blijven", zegt Linda, "ze willen zich nuttig maken". Ook dat heeft te maken met het collectiviteitsdenken: mensen willen de maatschappij niet tot last zijn. "Tegelijkertijd hebben mensen veel respect voor ouderen", zegt Linda Nishinaka. "Er wordt naar hen geluisterd als ze iets zeggen. In het Westen ben je al gauw afgeschreven."

"Silver workers" is de benaming voor actieve senioren in Japan. "In de lente zetten we ook altijd een 15-tal "silver workers" aan het werk op de plantage", zegt Linda. "Ze trekken zwarte netten over de theestruiken om ze te beschermen tegen ziektes, of ze trekken onkruid uit. Ze mogen dat op hun eigen tempo doen en worden daar natuurlijk voor betaald. Dat geld is welkom want de pensioenen in Japan zijn erg laag."