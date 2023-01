Inwoners Halle mogen suggesties doen rond herbestemming van de Sint-Rochuskerk

"De kerk dateert uit 1928 en is beschermd erfgoed", zegt schepen Louis Van Dionant (CD&V). "We zouden er bijvoorbeeld een ruimte kunnen voorzien voor een bibliotheek of voor recepties, culturele activiteiten, religieuze diensten. We kunnen er ook een stilteruimte maken, want daar is wel nood aan in deze hectische tijden. Alle ideeën zijn welkom."