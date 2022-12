Italië blijft dan toch meewerken aan uitwisseling van asielzoekers binnen de Europese Unie

Wat is de Europese Dublinverordening?

De Europese Dublinverordening is een Europese verordening die sinds januari 2014 van kracht is. Ze schept duidelijkheid over welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om asiel. Meestal is het land waar de vreemdeling binnenkomt verantwoordelijk.

In het geval van Italië verplicht de Dublinverordening het land dus om asielzoekers die via Italië Europa zijn binnengekomen, of die er voor het eerst een asielaanvraag indienden, terug te nemen van andere lidstaten.