Jan Decorte na kritiek Jan Verheyen op "beste film ter wereld" "Jeanne Dielman": "Al zijn films zijn quatsch"

"Chantal doet haar eigen zin. En dat komt bij sommige mensen niet goed over. Wie wil genieten moet zich kunnen openstellen", verklaart Decorte. "Chantal was eigenzinnig, maar vooral ook liefde. Ze was verliefd op iedereen rondom haar", zegt Decorte. Dat was volgens hem de bron van de magie op set. "Die hele crew ging mee in die liefde, dat voel je aan alles wat er met die film gebeurde.

"Akerman staat boven de Belgische film, zij is een internationaal model. Het is een grappige film, maar het is ook gevaarlijk om naar te kijken en genoeglijk genoeg om van te genieten. Ga zitten, en kijk gewoon", raadt Decorte iedereen aan.

Bekijk "Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles" hier via VRTMAX. Wie de film op het grote doek wil bekijken kan op 4 en 15 januari in Cinematek in Brussel terecht.