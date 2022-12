Kinderdagverblijf in Grimbergen sluit op eigen initiatief: "De werkdruk is veel te hoog geworden"

En ook de vele berichten over de wantoestanden in kinderdagverblijven maakten het de laatste tijd moeilijk om te werken. “Op het einde was het echt niet meer leuk", vertelt Dounia. "We hadden het gevoel dat de ouders bang waren en ze stelde ook veel meer vragen over hun kind. Na al die horrorverhalen is dat normaal, maar voor ons is dat geen fijn gevoel, want wij doen elke dag ons best.”