Landbouwdochter Tine Hermans in Merksplas ontdekt 296 soorten planten en dieren met app ObsIdentify

Dat project probeert landbouwers en natuurbeschermers dichter bij elkaar brengen. Natuurpunt wil op deze manier meer begrip en respect voor elkaars belangen en gevoeligheden. Tine Hermans is opgegroeid op een landbouwbedrijf met melkkoeien in Merksplas. Haar broer heeft het bedrijf intussen overgenomen. Ze is op pad gegaan in de buurt van het bedrijf.