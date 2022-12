Leuven klopt New York, Gent beter dan Londen als beste wetenschappelijke centrum voor ondernemers

Het dataplatform Dealroom heeft een internationale ranking opgesteld om uit te maken welke steden of regio's in de wereld het meest interessant zijn voor jonge ondernemingen en techbedrijven. Het bedrijf onderzocht meer dan 200 plekken en stelde ranglijsten op over pioniersteden, beste wetenschappelijke centra en interessante steden voor de toekomst. In alle ranglijsten scoren Leuven en Gent hoog. In de ranking over wetenschappelijke centra slepen ze de 14e en 21e plaats in de wacht. Ze doen daarmee respectievelijk beter dan New York en Londen.