Leuvense Kerstmarkt gaat open: "We kijken er meer dan ooit naar uit, na 2 jaar coronapauze"

Je kan in de loungebar de Lovania likeur krijgen en de Hete Mie, dat is een soort glühwein. "Iedereen begint onze Hete Mie ondertussen te kennen. Het is iets sterker dan glühwein, op basis van kersen en amandelnoten. Ik heb daar een grote voorraad van, dus dat komt goed", zegt Ivan. "Maar we gaan ook frisdrank en bier voorzien. We staan recht tegenover het huis van de kerstman en de grote slee van de kerstman is ondertussen ook aangekomen."

De Leuvense Kerstmarkt is er van 7 tot 18 december op het Ladeuze- en het Hooverplein.