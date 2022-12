"Tijd om onze vleugels uit te slaan": vierde seizoen van #LikeMe wordt het laatste, bekijk hier de eerste beelden

Vanaf 11 januari is #LikeMe te zien op Ketnet. De eerste afleveringen kun je in avant-première, met de voltallige cast erbij, bekijken in de bioscopen van Kinepolis in het laatste weekend van de kerstvakantie: op vrijdag 6 januari in Kortrijk en Oostende, op zaterdag 7 januari in Gent en Antwerpen en op zondag 8 januari in Leuven en Hasselt. Op 8 april is er een show in het Sportpaleis in Antwerpen.