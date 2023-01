Maasmechelen maakt zich op voor Winterkermis: "In principe zijn we de grootste van de Benelux"

In Maasmechelen start vrijdag de tweede editie van de Winterkermis, op de grote parking aan de Decathlon, in de buurt van Maasmechelen Village. De eerste editie vorig jaar was een groot succes, volgens organisator Franky Drutti, en hij hoopt dat ook deze keer veel mensen naar de kermis komen. "We zijn iets groter geworden, in principe zouden we de grootste winterkermis van de Benelux moeten zijn", beweert Drutti.