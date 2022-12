Mama van Bilal El Khannouss, spelverdeler bij KRC Genk, vanop WK in Qatar: "Zo trots dat mijn zoon dit mag meemaken"

"De sfeer is hier echt geweldig in Qatar", vertelt Karima nog. "Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Er is geen concurrentie. We zijn één grote familie hier en ontbijten bijvoorbeeld altijd samen met alle spelersfamilies. Gisteren was Qatar helemaal rood gekleurd na de winst van Marokko. De sfeer is ongelofelijk."

Volgende zaterdag om 16 uur, in de kwartfinales van het WK, speelt Marokko tegen Portugal.