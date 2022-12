"Mensheid voert oorlog tegen de natuur, we moeten dringend weer vrede sluiten," zegt VN-topman Guterres

VN-baas António Guterres trapte de conferentie af met een heldere maar alarmerende toespraak en nam zoals gewoonlijk geen blad voor de mond. "De natuur is de beste vriend van de mens. Zonder natuur zijn we niks. Het is het systeem dat ons leven in stand houdt."

"De natuur zorgt voor de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de energie die we gebruiken, voor jobs en economische activiteit, voor (planten- en dier)soorten die ons leven verrijken, en voor de landschappen die onze thuis zijn. En toch voeren we momenteel een oorlog tegen de natuur."