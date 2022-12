Noodsituatie geveinsd? Vliegtuig moet noodlanding maken in Barcelona, waarna 28 migranten het op een lopen zetten

Een groep van 28 mensen heeft het na een noodlanding op een lopen gezet op de tarmac van het El Prat-vliegveld in Barcelona. Het gaat wellicht om vluchtelingen en migranten die illegaal het landen binnen wilden raken. De Spaanse politie heeft 14 mensen kunnen oppakken, maar de anderen blijven voorlopig op de vlucht. Een zwangere vrouw die aan boord was, zou hebben gezegd dat ze elk moment moest bevallen waarna de noodlanding plaatsvond. Het vliegtuig was vertrokken in Casablanca en was onderweg naar Istanbul.