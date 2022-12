Minister Crevits roept op om deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken naar kanker

Minister Crevits deed zoals gezegd een oproep om taboes en drempels te doorbreken: "Vlaanderen blijft de strijd tegen borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker onverminderd verderzetten, met resultaat. Dankzij de screenings worden meer kankers in een vroegtijdig stadium gevonden. Toch gaat een deel van de bevolking nog altijd niet in op dit gratis aanbod: 12 procent heeft nog nooit een uitstrijkje laten nemen en 15 procent is nog nooit gescreend op borstkanker. Aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker heeft een kwart van de bevolking van 50 tot en met 74 jaar nog nooit deelgenomen. Daarom willen we meer mensen overtuigen om de stoelgangtest die ze thuis ontvangen, af te nemen. Ook zullen we meer aandacht besteden aan het bereiken van specifieke doelgroepen, onder meer via de huisartsen en lokale besturen. De bevolkingsonderzoeken naar kanker redden jaarlijks vele levens. Elke test telt. Even prikken in je stoelgang mag geen taboe of drempel te veel zijn. Het is ontzettend belangrijk om preventief te screenen, het kan het verschil betekenen tussen genezen of niet meer kunnen genezen."