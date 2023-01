Museum Felix De Boeck in Drogenbos genomineerd voor Europese museumprijs

Het museum is genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2023, de meest prestigieuze museumprijs in Europa. "Dit is voor ons een bekroning van 15 jaar werk, gebaseerd op de wil en de geest van de kunstenaar", zegt directeur Sergio Servellon. "Het is ook een erkenning voor al onze vrijwilligers en onze partners. We zijn uitgegroeid van een eerder kleine museumwerking tot een echte erfgoedsite die kunst en ecologie samenbrengt, want De Boeck was zowel schilder als boer."