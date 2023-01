Natuur en Bos en stad Genk gaan samenwerken om overlast van everzwijnen in woonwijken aan te pakken: "We moeten op zoek naar nieuwe methodes"

"We hebben in het verleden al maatregelen genomen", zegt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). "We kunnen al laten jagen in grote bossen als er een jachtplan is opgesteld. Ook op privéterrein kan er nu gejaagd worden als er toestemming is van Natuur en Bos. Maar dat mag alleen overdag en je moet kunnen aantonen dat je al schade hebt geleden. Toch voelen we dat we achter de feiten blijven aanhollen. In Genk is er veel groen, ook tussen de wijken, en everzwijnen voelen zich daar comfortabel en veilig blijkbaar."