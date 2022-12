Nergens in Vlaanderen zoveel vuurwerk op oudejaar als in West-Vlaanderen

Nergens in Vlaanderen wordt er bij de overgang van oud naar nieuw zoveel vuurwerk afgestoken als in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Oscare, een onderzoekscentrum voor brandwonden. In zes op de tien gemeenten in West-Vlaanderen krijgen particulieren de toestemming om vuurwerk af te schieten, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen drie op de tien gemeenten is.