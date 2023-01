Openluchtmuziek brengt Abdij van Park in Heverlee terug naar de sfeer van de middeleeuwen

Nochtans bezoeken heel wat mensen de Abdij van Park om even tot rust te komen en te genieten van de stilte. De vraag rijst of mensen dan wel op muziek staan te wachten op die plek. “Er zijn de klokken van de Abdijkerk, we horen het stromende water, de fluitende vogels en andere geluiden uit de natuur", somt Demuyt op. "Daarbij komt nu op een bepaald punt de muziek bij van toen, die klinkt alsof er ergens een raam openstaat in de Abdij. De muziek is ook niet constant, maar is een loop die om de vijf minuten wordt afgespeeld."