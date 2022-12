Microsoft wil na overname Activision de populaire "Call of Duty"-reeks ook aanbieden op Nintendo Switch (en dus niet exclusief op de eigen Xbox)

Als het van Microsoft afhangt, zal het populaire computerspel "Call of Duty" in de toekomst ook te spelen zijn op de Nintendo Switch. Microsoft kondigde deze zomer aan dat het de makers van het spel, Activision, wil overnemen en de gamingsector vreesde dat de reeks na zo'n overname enkel nog beschikbaar zou zijn op de Xbox (de spelconsole van Microsoft). Niet dus, want het Amerikaanse bedrijf zou alvast een deal gesloten hebben met Nintendo dat "Call of Duty" na een eventuele overname nog minstens tien jaar lang beschikbaar zal zijn op de Switch.