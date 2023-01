OCMW Tienen krijgt veel aanvragen voor steun energiefactuur

Bij het OCMW van Tienen merken ze ook een verschuiving in het profiel van mensen die hulp komen vragen. "De alleenstaande ouders met een goed betaalde job krijgen we nu ook over de vloer. Dat zijn mensen die lang wachten om hulp te vragen omdat ze een zekere schaamte moeten overwinnen. Maar als je ze geholpen hebt, beseffen ze dat ze veel eerder hadden moeten komen. Want ze krijgen er ook tips over hoe ze in de toekomst moeten omgaan met onbetaalde facturen. Die ondersteuning vinden wij ook heel belangrijk", besluit de schepen.