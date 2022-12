In een explainer video op de website van VRT NWS werd gezegd dat er vandaag 2400 gigaton CO2 (of 307 ppm) in de atmosfeer hangt. Dat klopt niet. Er hangt vandaag 419 ppm of (3270 gigaton CO2) in de atmosfeer. De 2400 gigaton CO2 slaat op de cumulatieve CO2-uitstoot tussen 1850 en 2019.