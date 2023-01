Anoniem boerenprotest met kruisen breidt uit over hele provincie

De landbouwers plaatsen kruisen, omdat ze vrezen dat er door de beslissingen van de regering geen toekomst meer is voor hen. "We staan onder een enorme druk", zegt één van de Anonieme Landbouwersgroep. "De overheid maakt het voor ons echt moeilijk. In Ieper hebben we een lading grond voor het stadhuis gedumpt. In die grond hebben we slogans en kruistekens geplant. Om te tonen waar wij als landbouwer 's nachts van wakker liggen tegenwoordig. Ons levenswerk is in gevaar en dat proberen we aan iedereen duidelijk te maken."