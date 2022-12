Opnieuw crèche dicht, ditmaal kinderdagverblijf Inne Minne in Opwijk

De beslissing van het Agentschap Opgroeien viel op dinsdag 6 december. Volgens Opgroeien zijn de bezorgdheden ernstig genoeg om de vergunning per direct op te heffen. “De crèche zat al in een handhavingstraject en kreeg de nodige kansen om de vastgestelde tekorten weg te werken”, zegt woordvoerster van het Agentschap Opgroeien, Nele Wouters. “Begin november uitte het Agentschap formeel al het voornemen om de vergunning van Inne Minne in te trekken. Er is sprake van structurele tekorten, onder meer op het vlak van aansturing van de opvang. Er zijn ook zorgen rond de veiligheid in de opvang en pedagogische kwaliteit van de opvang.”