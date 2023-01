Overwinning Marokko: vuurwerk vernielt auto buurtbewoner

De beelden van gisterenavond na de match Marokko-Spanje toonden nochtans een grote rookpluim in de Woeringenstraat. Die zijstraat van de Lemonnierlaan werd na de wedstrijd tijdelijk bestormd door een groep relschoppers. De rookontwikkeling deed vermoeden dat een voorwerp in brand was gestoken, maar het ging dus om de inslag van vuurwerk op een wagen. Iedereen kon uiteindelijk veilig weggeleid worden door de politie; niemand raakte gewond.