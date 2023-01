Provincie Limburg laat de belastingen ongewijzigd en investeert 78 miljoen euro 

“De oorlog in Oekraïne en alles wat die teweegbrengt, is voelbaar tot in het provinciehuis en we moeten er op inspelen: daarvoor moeten we wendbaar, waakzaam en weerbaar zijn.” Zo begint de beleidstoelichting van de Limburgse deputatie.

Om de gestegen prijzen van gas, elektriciteit en andere brandstoffen te betalen schreef de provincie voor volgend jaar ruim 1,6 miljoen extra in voor energie-uitgaven, alleen al voor volgend jaar. Veel bouwprojecten waren al gepland in 2018, maar ondertussen zijn de bouwkosten door materialen, transport en lonen sterk gestegen. Daarom zijn onder meer voor de nieuwe Provinciale Kunstschool in Hasselt en fietsinfrastructuur extra middelen voorzien. Door de vele indexeringen is voor 14 miljoen extra voorzien voor de lonen en een bijkomend krediet voor de lesgevers in de politieschool.