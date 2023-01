Honderden mensen blijven met vragen zitten over hun groepsaankoop van zonnepanelen bij provincie Oost-Vlaanderen

Dat er toch enkele gezinnen uit de boot zullen vallen, en dus wèl klagen, spreekt Riet Gillis niet tegen. "Momenteel zijn er 55 installaties die niet meer geplaatst zullen kunnen worden tegen 31 december", gaat ze verder. "Dat is wel op een totaal van 3.490 installaties. Het is zo dat er momenteel een container onderweg is met thuisbatterijen, maar die komt pas aan op 17 december. Die 55 installaties zullen dus in 2022 niet meer geinstalleerd worden." Begrijpelijk dat die mensen dan klachten indienen over bijvoorbeeld premies die ze daardoor mislopen. Of dit kan opgelost worden, is nog niet duidelijk. "We hebben die 55 gezinnen nu een schrijven gedaan met de uitleg hoe het komt dat de installatie niet meer zal lukken. Later zullen we moeten bekijken wat kan en niet", besluit gedeputeerde Riet Gillis.