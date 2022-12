Raad van State vernietigt verbod van burgemeester Jabbeke op komst asielcentrum: "Kwestie van dagen voor asielzoekers arriveren"

Het tijdelijk asielcentrum in Jabbeke komt er. Dat is nu zeker na de beslissing van de Raad van State om het verbod van burgemeester Frank Casteleyn op de komst van dat centrum te schrappen. Casteleyn verzette zich tegen het asielcentrum dat in de voormalige gebouwen van de Civiele Bescherming moet georganiseerd worden. Hij wilde het onderzoek naar de mogelijk schadelijke PFAS-stoffen in de grond op die site afwachten.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) wilde daar niet op wachten en ze krijgt nu dus gelijk. "We zijn bezig om de noodopvang zo snel mogelijk op te starten in Jabbeke", klinkt het bij het Nationaal Crisiscentrum, dat het asielcentrum coördineert. "We weten nog niet exact wanneer we de eerste mensen kunnen ontvangen, maar het is een kwestie van dagen."

"We bekijken met externe partners, zoals bijvoorbeeld een bewakingsfirma, of zij de diensten kunnen leveren die wij willen. Pas als zij de veiligheid kunnen garanderen, laten we de eerste asielzoekers het centrum binnen, maar we zijn positief dat het eerstdaags kan gebeuren."