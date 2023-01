Voormalig burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren, wijst verantwoordelijkheid voor onterechte factuur voor champagnefeest af 

Voormalig burgemeester Veerle Heeren laat nu in een mail via haar advocaat weten dat ze niet op de hoogte was van een eventuele facturatie voor het champagnefeest aan de stad. "Op geen enkel ogenblik was ik op de hoogte van enige vermelding van deze causerie in de bijlage van de factuur, gericht aan de stad Sint-Truiden. Voor zover er prestaties in dit verband aan de stad werden aangerekend, is dit alleszins buiten mijn weten gebeurd, zodat ik van mening ben dat ik op generlei wijze daarvoor verantwoordelijkheid draag."