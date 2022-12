Wat is de Reichsbürgerbeweging, waarvan een groep onder leiding van "prins" Heinrich Reuss de Duitse staat wil omverwerpen?

Reuss staat of stond binnen de vermoedelijke terreurgroep naar verluidt aan het hoofd van een soort schaduwkabinet dat de groep had opgericht. Die regering zou dan de macht overnemen van de Duitse regering, eenmaal die omvergeworpen was, waarbij Reuss dan de nieuwe (tijdelijke) leider zou zijn. In de Duitse pers wordt Reuss ook wel Hendrik XIII genoemd.

Het ministerie van Justitie zou dan weer naar Birgit Malsack Winckerman gaan, een 58-jarig voormalig parlementslid voor de radicaal-rechtse partij AfD. Zij is momenteel rechter in Berlijn. Ze is net als Reuss een van de opgepakte verdachten. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat ze de andere leden van de groep specifieke informatie over het Duitse parlementsgebouw zou hebben bezorgd. De terreurgroep zou namelijk van plan zijn geweest de Reichstag te bestormen en politici te ontvoeren (zie verder).